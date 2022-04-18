Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçta, ikinci yarıdaki oyunlarıyla sonuca gittiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İspanyol teknik adam, maçın ilk yarısını kötü oynadıklarını belirterek, "Hafta içinde bu maçın önemli olduğunu konuşmuştuk. Medyada Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezonun bittiğine yönelik haber ve yorumlar vardı. Ben kalan 6 maçı kazanmamız gerektiğini hatırlattım." dedi.

Torrent, müsabakada altyapıdan genç oyunculara neden şans vermediğiyle ilgili, "Birincisi biz Galatasaray'ız. En iyileriyle oynamamız gerekiyor. İkincisi de beş saha oyuncusunu dışarda bırakmak gerekiyor. Ben kesinlikle gençlere güvenen bir hocayım. Önümüzdeki sezon da devam edersem, yaz döneminde kesinlikle genç oyuncular A takımla çalışmaya başlayacak ve sezon boyunca şans yakalayacaklar. Flamengo'da 7 oyuncuyu dahil etmiştim. Barcelona'da da zaten genç oyunculara şans verme anlayışı var." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor maçını önemli gördüğünü vurgulayan Torrent, şunları kaydetti:

"İlk yarıda kötü oynadık. Herkes kafasına göre hareket ediyordu. Bugün bu takım Fenerbahçe'den daha fazla problem çıkardı. Daha fazla ani atak buldu. Hoca olarak böyle bir şeyi kabul edemem. İkinci yarıda ise kanatları kullandık, birçok fırsat yakaladık. Takımımızdaki problem, iki gol bulmak için çok sayıda pozisyona ihtiyacımız oluyor. Ligin en fazla pozisyon yakalayan üç takımından biriyiz ama çok az efektifiz. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. İlk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir takımdık."

Domenec Torrent, maçtan alındıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşanan diyalogla ilgili soruyu, "Hiçbir problem yok. Her hafta sonu maça çıkmak için efor sarf eden bir oyuncu. Sakatlığından dolayı yaklaşık 70 dakika oynar diye düşünmüştük. Biraz daha fazla oynadı. Fakat oyuncular arasında bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Onunla alakalı. Sakin olmasını söyledim. İnanılmaz bir oyuncu ve aynı zamanda inanılmaz bir insan. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmak istiyor ve kendileri gol atmak istiyor. Bazen aralarında bu tarz konuşmalar geçebiliyor. Hiçbir önemi yok. Önemli bir şey değil yani." şeklinde yanıtladı.

"Gerçekten vicdanım rahat"

İspanyol teknik adam, Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün, performansını beğenmediklerine yönelik ifadelerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Öncellikle kazanan başkanı tebrik edeceğim. Burada karşılaştığımız durumla ilgili hatanın bizde olduğunu düşünüyorlarsa, istediklerini yapmak onların hakkıdır. Bizim bir sene daha kontratımız var. Takımı nasıl daha iyi yapabileceğimiz konusunda planımız vardı ve olmaya devam ediyor. Türk futbolu ile ilgili bir şey söyleyeyim, buradan dünya, Avrupa şampiyonları geçti fakat onlarla devam edilmediğini gördük. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kazanmış prestijli hocalar gelip de burada üç aydan sonra gidiyorsa, bunu Türk futboluna sormak lazım. Daha iyi bir stil için zamana ihtiyaçları var. Benim herhangi bir kaygım yok. Günün sonunda biz daha fazla puan kazanmayı başarırsak, o noktadan sonra karar yukardaki insanlarındır. Gerçekten vicdanım rahat."

İspanyol teknik adam, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın maçın kadrosunda yer almamasıyla ilgili olarak da, "Sürekli olmayan oyuncular üzerine soru geliyor. Morutan da Barış da inanılmaz iyi antrenman çıkarıyor. Benim antrenmanla ilgili hiçbir şikayetim yok. Ben formda olup olmadıklarının kokusunu alıyorum. Zaten her maçta 5 oyuncuyu dışarda bırakmak lazım. Kolay değil, hepsi oynamak isteyecek elbette. Florya'da geçen gün Morutan tek başına yemek yiyordu. Onunla iletişim zor olabiliyor. Sadece kendi ülkesinin dilini konuşuyor. Çok iyi bir çocuk olduğu için herkes ona yardımcı olmak istiyor. 'Morutan ile ilgilenmiyoruz, onu yalnız bırakıyoruz.' gibi çok absürt şeyler duyuyorum. Hiçbir oyuncu ile şahsi bir problemim yok." değerlendirmesinde bulundu.