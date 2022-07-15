Galatasaray'ın Avusturya kampı

Sarı-kırmızılıların Avusturya kampını ziyaret eden Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile antrenmanı izledi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, aletlerle yapılan çalışmaların ardından zamana karşı tam sahada koşu yaptı. Bu çalışmada bazı futbolcuların zorlandıkları gözlendi.

Kaynak: AA

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