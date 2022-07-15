Galatasaray'ın Avusturya kampı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın Avusturya kampı

15.07.2022 12:58

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon çalışması yapıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, aletlerle yapılan çalışmaların ardından zamana karşı tam sahada koşu yaptı. Bu çalışmada bazı futbolcuların zorlandıkları gözlendi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Dursun Özbek de takip etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılıların Avusturya kampını ziyaret eden Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile antrenmanı izledi.

Teknik direktör Okan Buruk ile poz veren Özbek, antrenmanda futbolcularla tek tek tokalaştı.

Sigma Olomouc ile yarın hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü maçını yarın Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle yapacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avusturya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:37 Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:17 Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 15:15:48. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Avusturya kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement