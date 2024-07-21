Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Avusturya'ya gidecek. - İSTANBUL