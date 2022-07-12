Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sabah ilk olarak denge çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı ise dinamik ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde koordinasyon çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktiksel antrenman gerçekleştirildi.

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Kaynak: İHA

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