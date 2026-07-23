Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
23.07.2026 19:27
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Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla Avusturya kampına hareket etti. İlk maç Monza ile.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için bugün Avusturya'ya hareket edecek ve kamptaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 21.00'de İtalyan temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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