Taraftarın sevgisini kısa sürede kazanan Galatasaray yöneticisi Erden Timur, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.
Torreira ve Mertens'in transfer süreci hakkında konuşan Timur, "Arda Turan çok büyük Galatasaraylı. Başka tanıdığı bir oyuncu için geldi, Lucas Torreira ile Dries Mertens konusu bitmişti. Mertens 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 M€'luk teklifi ben gördüm. Ama kabul etmeme nedeni Napoli'de oynamış olması" dedi.
Açıklamalarına devam eden Erden Timur gülerek, "Arda Turan, Alexis Sanchez için mi geldi, bilmiyorum. Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz lazım. Ancak listede başka isimler de var. Hakan Çalhanoğlu, Alexis Sanchez transferi için devreye girdi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede - Son Dakika