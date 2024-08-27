Galatasaray Yönetimine Yönelik Eleştirilere Cevap - Son Dakika
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Galatasaray Yönetimine Yönelik Eleştirilere Cevap

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyelerine yönelik eleştirilere cevap vererek, yapılan eleştirilerin sınırı aştığını ve ahlaksız iftiralara dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, eleştirilerin sahiplerini iddialarını ispatlamaya davet eden kulüp, Galatasaray düşmanlarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

27.08.2024 19:09
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Galatasaray Kulübü, son dönemde yönetim kurulu üyelerine yönelik eleştiri ve yorumlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür. Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O zamana kadar KONSANTRASYON!"

Kaynak: DHA

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