Galatasaray zorlu maçta Erokspor'u geçti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray zorlu maçta Erokspor'u geçti

28.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray MCT Technic, Safiport Erokspor'u 86-85 yenerek 14. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons, Cornelie 23, Egehan Arna 10, Love 7, Crawford 28, Erten Gazi, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 5, Ahmet Duverioğlu, Metehan Akyel 1

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz, Meeks 4, Palmer 12, Petrucelli, Gillespie 9, Ellis, Robinson 18, McCollum 15, Tibet Görener 2, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 11, Rıdvan Öncel 11

1. Periyot: 22-17

Devre: 37-40

3. Periyot: 60-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk olduğu Safiport Erokspor'u 86-85 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 14. galibiyetini elde ederken, Safiport Erokspor ise 10. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:06:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.