Galatasaray zorlu maçta Erokspor\'u geçti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons, Cornelie 23, Egehan Arna 10, Love 7, Crawford 28, Erten Gazi, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 5, Ahmet Duverioğlu, Metehan Akyel 1

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz, Meeks 4, Palmer 12, Petrucelli, Gillespie 9, Ellis, Robinson 18, McCollum 15, Tibet Görener 2, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 11, Rıdvan Öncel 11

1. Periyot: 22-17

Devre: 37-40

3. Periyot: 60-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk olduğu Safiport Erokspor'u 86-85 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 14. galibiyetini elde ederken, Safiport Erokspor ise 10. kez mağlup oldu.