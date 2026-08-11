Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu - Son Dakika
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Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu

Galatasaray\'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu
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Galatasaray'ın santrfor transferi için gündemine aldığı belirtilen Youssef Chermiti'den kötü haber geldi. Rangers, 22 yaşındaki Portekizli golcünün ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Rangers forması giyen Youssef Chermiti'yi aldığı belirtilmişti. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Portekizli golcüden kötü haber geldi.

RANGERS 40 MİLYON EURO BEKLİYORDU

Galatasaray'ın santrfor transferi için gündemine aldığı Youssef Chermiti için Rangers'ın 40 milyon Euro gelir beklediği ifade edildi. 22 yaşındaki Portekizli golcü, geçen sezon 41 maçta forma giyerken 15 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Chermiti'nin sakatlandığı açıklandı. Rangers, genç futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.

Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu

Galatasaray, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Zaten bahisten para gelmiyor, sakanlandığı iyi oldu bahane kendiliğinden oluştu O? 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Elimizi attığınızı kuruyoruz geçmiş olsun 1 0 Yanıtla
  • Fahri URHAN Fahri URHAN:
    Eyvah eyvah yazık olmuş. Ama o sakatlığı atlatır. Bence ucuza alınıp tedavi sonrası oynatılabilir. Fırsat transferi olarak değerlendirilebilir de o feraset bu yönetimde var mı? 0 0 Yanıtla
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