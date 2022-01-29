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Galip Sakder: "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız" - Son Dakika

Galip Sakder: "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız"

29.01.2022 14:29
Galip Sakder: "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı kulüp yönetiminin verecekleri karara saygı duyacaklarını söyledi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı kulüp yönetiminin verecekleri karara saygı duyacaklarını söyledi. Bursaspor yönetiminin kongre alıp almayacağı merak ediliyor.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sakder şunları söyledi:

"Biz şeffaf olmak zorundayız. Emin Adanur da buraya gelirken belli bir bütçe ile geliyorlar. Ama karşılarına öyle bir bütçe çıkıyor ki 4 TL, 6 TL oluyor. Şu anda 50-60 milyon TL, sezon sonunda da tahtayı açmak için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Şirketleşmeye gidelim deniyor. Şirketleşmeye de gidilebilir. Ama bu borç sıfırlanmıyor. Sezon sonuna kadar adaylar konusunda da çalışmalar içerisindeyiz. Ayrı ayrı hepsine gidiyoruz. Çıkar yol bulmaya çalışıyoruz. Acil 15-20 milyon TL'ye paraya ihtiyacımız var. Bursaspor Kulübü Başkanı her zaman saygılı olmalıdır. Hesap sorma yeri genel kuruldur. Yönetim kurulu bizden sonra açıklama yapacak. Verecekleri karara biz saygılarıyız. Yönetim kurulu ne açıklama yaparsa yapsın biz burada bekliyoruz. Yeni gelecek adaylara de en şeffaf şekilde açıklamalar yapılacak. Bütün hesap kitabı vereceğiz kendilerine." - BURSA

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Divan Kurulu, Türk Lirası, Bursaspor, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galip Sakder: "Bursaspor yönetiminin alacağı karara saygı duyacağız" - Son Dakika
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