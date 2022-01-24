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Galip Sakder: "Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor'a kötülüktür" - Son Dakika

Galip Sakder: "Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor'a kötülüktür"

24.01.2022 17:30
Galip Sakder: "Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor'a kötülüktür"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Bursaspor'umuz bugün maalesef hiçbir Bursasporlunun kabul edemeyeceği durumdadır.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Bursaspor'umuz bugün maalesef hiçbir Bursasporlunun kabul edemeyeceği durumdadır. Maddi imkansızlıklar yüzünden yapılamayan transferleri, 3 genç oyuncumuzun satışından elde edilecek gelirle yapmak, Bursaspor'a yapılacak en büyük kötülüktür" açıklamasında bulundu.

Bursaspor Kulübü Divan Yönetim Kurulu, son günlerde ortaya atılan transfer haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder imzası ile yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumların Bursaspor camiasını ve kamu oyunu rahatsız ettiği belirtildi. Bursaspor alt yapısından yetişen Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in Trabzonspor'a satıldığı yönündeki haberler üzerine açıklama yapan Galip Sakder, "Bursaspor'un göz bebeği 3 genç oyuncumuzun Trabzonspor'a satıldığı yolundaki haberler son derece üzücüdür. Divan Yönetimi olarak günlerden beri bu işin takipçisiyiz. Yıllarca büyük emek verilerek Bursaspor'a kazandırılan ve milli takımlar seviyesine yükselen Bursaspor'un göz bebeği ve geleceği olan 3 genç oyuncumuzun alelacele ve gizli olarak yapılan görüşmeler sonucunda Trabzonspor Kulübüne satılmasına hiçbir zaman taraftar değiliz. Eğer söylentiler gerçek ise bunun vebali ağır olur" dedi."Bursaspor'a yapılacak en büyük kötülüktür"

Sezon başından beri yapılan yanlış transferler ve uygulamalar yüzünden Bursaspor'un bugün Spor Toto 1. Lig'de düşme kalma mücadelesi verdiğini ve bütün beklentilerin olumsuz sonuçlandığını kaydeden Galip Sakder, "Büyük ümitler ve beklentiler ile başlanılan sezonda üst üste yapılan bariz hatalar yüzünden Bursaspor'umuz bugün maalesef hiçbir Bursasporlunun kabul edemeyeceği durumdadır. Maddi imkansızlıklar yüzünden yapılamayan transferleri 3 genç oyuncumuzun satışından elde edilecek gelir ile yapmak, Bursaspor'a yapılacak en büyük kötülüktür. Gözümüz gibi baktığımız 3 genç yıldızımızı bu ortamda başka kulübe satmak kalıcı bir formül olmayıp günü kurtarma çabasıdır. Tüm camianın ayağa kalktığı böyle bir ortamda Yönetim Kurulunun acilen bir açıklama yaparak camiamızı ve kamu oyunu aydınlatması gerekmektedir" İfadelerini kullandı. - BURSA

Galip Sakder: Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor'a kötülüktür
Galip Sakder: Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor'a kötülüktür
Galip Sakder: Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor'a kötülüktür

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Divan Kurulu, Trabzonspor, Bursaspor, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galip Sakder: 'Oyuncu satarak transfer yapmak Bursaspor'a kötülüktür' - Son Dakika Spor


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