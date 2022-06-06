Galler, 64 yıl sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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Galler, 64 yıl sonra Dünya Kupası'nda

06.06.2022 10:55
Galler, 64 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Galler, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finalinde Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Galler, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finalinde Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Galler, 1958'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A yolu play-off finalinde Galler, Ukrayna'yı konuk etti. Cardiff City Stadı'nda oynanan mücadelenin 33'üncü dakikasında Gareth Bale'in kullandığı serbest vuruşta Yarmolenko'nun uzaklaştırmak istediği top ağlarla buluştu: 1-0. Kalan sürede başka gol olmadı ve Galler, Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı.

Galler, 1958 yılında İsveç'te düzenlenen ve turnuvada Brezilya'ya çeyrek finalde elendi. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Galler, 15 puanla ikinci sırada yer alarak play-off hakkı elde etti. Rakiplerini geçen Galler, 64 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı.

Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nde yer alacak Galler, B Grubu'nda; İngiltere, İran ve ABD ile karşı karşıya gelecek.


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Kaynak: DHA

Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galler, 64 yıl sonra Dünya Kupası'nda - Son Dakika

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