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GAMPO'dan Uluslararası Başarı

GAMPO\'dan Uluslararası Başarı

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencileri, Uluslararası Tales Matematik ve Fen Bilimleri finaline katılacak.

13.04.2025 14:38
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Erzurum'un köklü eğitim kurumlarından Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nun (GAMPO) öğrencileri, önemli bir başarıya imza atarak, Uluslararası Tales Matematik ve Fen Bilimleri final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Merkezi Aydın'da bulunan Tales Matematik Müzesi tarafından her yıl düzenlenen ve ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki okuryazarlık düzeyini ölçmeği amaçlayan, Uluslarası Tales Matematik Yarışması ve Fen Bilimleri final yarışmalarında bu yıl Erzurum'u GAMPO'nun 4 kız öğrencisi temsil edecek.

Finalde Erzurum'u temsil edecek öğrenciler

İllerde 7-8 Mart tarihlerinde yapılan ve kesin sonuçları 9 Nisan 2025 tarihinde açıklanan Tales Matematik ve Fen Bilimleri 1. Aşama sınavında GAMPO'nun 5. sınıf öğrencilerinden matematik finalistleri; Belinay Ardahanlıoğlu ve Zeynep Şeflek ile Fen Bilimleri Finalistleri; Dilvin Senir ve Berrin Karadabağ, Aydın, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek final yarışmalarında Erzurum'u ve okullarını temsil etmeye hak kazandı.

Başarılı öğrencilerin ailelerini okula davet eden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu Müdürü Fırat Güneş, yarışma takvimi konusunda bilgilendirme yaptı. Önemli bir başarıya imza atan öğrencilerinin kendilerini ve ailelerini gururlandırdığını ifade eden Okul Müdürü Fırat Güneş, velilere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"En değerli sermaye nitelikli bireyler"

Tales sınavlarının, fen ve matematik bilimleri konusunda önemli sınavlar olduğunu kaydeden Güneş, günümüzde en değerli sermayenin nitelikli yetiştirilmiş bireyler olduğunu ve bunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Okullarımızın ve öğrencilerimizin eğitim düzeylerinin tespit edilmesi anlamında bu ve benzeri sınavlar büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, Tales'in 1. Aşama sınavında başarılı olan öğrencilerimizin, 10 Mayıs'ta yapılacak final yarışmalarında da şehrimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Final sonucu 26 Mayıs'ta ilan edilecek

Başarılı öğrencilerin velileri de Okul Müdürü Fırat Güneş başta olmak üzere, Müdür Yardımcıları Yunus Karagöz ve Emre Altay ile okulun tüm öğretmen kadrosuna katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Öğrencilerin, her bir aşamasında matematik ve fen bilimlerinde 25'er soruluk çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan testi 70 dakikalık sürede tamamladığı Tales sınavının 10 Mayıs'ta yapılacak olan finalinin kesin sonuçları, 26 Mayıs'ta ilan edilecek.

Ödüller

Final aşama sonuçlarına göre öğrencilere verilecek ödüller ise şöyle; Her sınıf seviyesinin Birincilik Ödülü: 12.000 TL Eğitim Desteği Birincilik madalyası, başarı sertifikası ve kurum plaketi, İkincilik Ödülü: 8.000 TL Eğitim Desteği İkincilik madalyası, başarı sertifikası ve kurum plaketi, Üçüncülük Ödülü: 6.000 TL Eğitim Desteği Üçüncülük madalyası, başarı sertifikası ve kurum plaketi Dördüncülük Ödülü: 4.000 TL Eğitim Desteği Dördüncülük madalyası, başarı sertifikası ve kurum plaketi, Beşincilik Ödülü: 2.000 TL Eğitim Desteği Beşincilik madalyası, başarı sertifikası ve kurum plaketi, 6., 7., 8., 9. ve 10.'luk derecelerini kazanan öğrencilere madalya ve başarı sertifikası verilecek. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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