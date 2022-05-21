Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu para taekwondo K44 57 kilogramda Gamze Gürdal altın madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para taekwondo şampiyonasının üçüncü gününde 7 sıklette 8 sporcu mücadele etti. Milliler, günü 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Para taekwondo kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal, Avrupa şampiyonu oldu. Taekwondo kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan ve para taekwondo erkekler K44 +80 kiloda Mehmet Sami Saraç, gümüş madalyanın sahibi olurken, K44 80 kiloda Oktay Atalay bronz madalya elde etti.

Türkiye, üç gün sonunda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 14 madalyaya ulaştı.

Şampiyonun üçüncü gününde tatamiye çıkan 80 kiloda Hüseyin Kartal çeyrek final, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, kadınlar 46 kiloda Fatma Keleş ve 67 kiloda Mervenur Evci, ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde 6 sıklette 6 sporcu madalya için mücadele edecek. - İSTANBUL