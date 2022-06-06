GAÜN'den 3 birincilik 7 madalya - Son Dakika
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GAÜN'den 3 birincilik 7 madalya

06.06.2022 16:53
GAÜN'den 3 birincilik 7 madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversiteler arası Atletizm yarışmasında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri; Aysel Yılmaz, Salih Teksöz ile Zeliha Özmen Türkiye 1'incisi, Ayşe Betül Karamahooğulları ve Mustafa Bakır ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversiteler arası Atletizm yarışmasında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri; Aysel Yılmaz, Salih Teksöz ile Zeliha Özmen Türkiye 1'incisi, Ayşe Betül Karamahooğulları ve Mustafa Bakır ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından İzmir Ege Üniversitesi'nde düzenlenen GNÇ Sporfest'te atletizm branşında GAÜN'lü sporcular; Aysel Yılmaz Disk atma da Türkiye 1'incisi, gülle atmada Türkiye 2'ncisi, Salih Teksöz, 800 metre de Türkiye 1'incisi, Zeliha Özmen 400 metrede Türkiye 1'incisi, Ayşe Betül Karamahooğulları 100 metre engelde ve üçadım atlama branşlarında Türkiye 3'üncüsü, Mustafa Bakır ise 1500 metrede Türkiye 3'üncüsü oldu. GAÜN öğrencilerinin Türkiye Şampiyonasında kazandıkları başarılardan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, "Önemli başarılara imza atan atletizm takımımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Takımın antrenörlüğünü yapan akademik personelimiz Öğretim Görevlisi Tarkan Tuzcuoğulları ve Öğretim Görevlisi Selahattin Koç başta olmak üzere Spor Bilimleri Fakültemizi kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

GAÜN'den 3 birincilik 7 madalya
GAÜN'den 3 birincilik 7 madalya

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Kaynak: İHA

Aysel Yılmaz, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAÜN'den 3 birincilik 7 madalya - Son Dakika

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