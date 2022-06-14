Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı

14.06.2022 16:30
Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Zeugma Hokey Kulübü'nün şampiyonluğu vesilesiyle Nizip Spor Lisesi öğrencilerine eşofman ve ayakkabı desteği verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Zeugma Hokey Kulübü'nün şampiyonluğu vesilesiyle Nizip Spor Lisesi öğrencilerine eşofman ve ayakkabı desteği verdi.

EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu olan Nizip Zeugma Hokey Kulübü oyuncularıyla beraber 326 öğrenciye yapılan malzeme desteği Nizip Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşti.

32 branşta faaliyet yürüten ve 2021-2022 yılında 732 madalya kazanan Nizip Spor Lisesi'nin öğrencileri aldığı ödüller için tebrik eden protokol, sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Siz gençlere dair hayallerimiz, gelecek vizyonumuz var"

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada Nizip'in yakaladığı başarıyla Gaziantep'e hokeyi öğrettiğini söyledi.

Nizip'in Gazi şehrin olduğu gibi ülke için çok değerli bir ilçe olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Spor deyip geçmeyeceğiz. Siz gençlere dair hayallerimiz, gelecek vizyonumuz var. Sizler bizim bilgi tohumlarımızsınız. Dünya artık bilgi ekonomisi diyor. Bizim bilgi ekonomimizi yönetmesi için henüz çocukken gençlerimizi geleceğe hazırlamaya başlamamız gerekiyor. Bunu her noktada ihtiyaçlarını karşılayarak yapacağız. Bir anne gözü ve başkan gözüyle bakıyorum. Siz gençleri ne kadar geleceğe hazırlayabilirsek, iyi yetiştirebilirsek, güzel insan olmanızı başarabilirsek bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Sürekli gençlerin emrindeyim"

Gençlere güvendiğini ifade eden Şahin, "Biz gençlere elimizden geldiğince fırsat sunmayı sürdürüyoruz. Eğitim, spor, bilim, Genç Dostu Şehir Gaziantep için beraber çalışacağız. Her şey gençlerimiz için. Siz gençlerimizde bu inanç, akıl olduğu sürece al yıldızlı bayrağımızı her zaman göklerde dalgalandıracağız. Fatma Şahin olarak sürekli gençlerin emrindeyim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı
Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı
Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı
Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı

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Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Nizip, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Büyükşehir'den Nizip Spor Lisesine malzeme yardımı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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