Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu, "çalıştıkları yerden" gol yediklerini söyledi.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Gençlerbirliği'nin başındayken gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası bulunan Volkan Demirel'in yerine teknik sorumlu Gökhan Kağıtçıoğlu katıldı.

Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını aktaran Kağıtçıoğlu, yedikleri golün üzücü olduğunu belirterek "İlk yarıda dört beş tane önemli gol pozisyonlarımız var. Bunları değerlendiremedik. Gençlerbirliği ile ilgili çalıştığımız en önemli olay, duran top sonrası kaleci İrfan Can ile başlayan hücum geçişleriydi. Çalıştığımız yerden golü yedik. İkinci yarı sahanın da bozulmasıyla oyun biraz daha zorlaştı. Abena'nın sakatlığında da oyunun 7-8 dakika duraklaması geride olan takım için biraz dezavantaj. Gençlerbirliği bu sırada biraz daha dinlenme fırsatı buldu, oyunu orada iyi zorluyorduk. İkinci yarıda pozisyonlarımız var ama golü bulamadık, kaybettik. Önümüzdeki hafta iç sahada Amed Sportif Faaliyetler ile çok önemli bir maçımız var. İyi çalışıp seyircimizle birlikte o maçı kazanıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada kafa kafaya çarpışma sonucu ambulansla sahadan çıkan Abena hakkında bilgi veren Kağıtçıoğlu, "Saha içinde Abena bilincini kaybediyor, müdahale ile bilinci açılıyor. Ama kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Biz de son tetkiklerle ilgili bilgi bekliyoruz ama bilinci açık götürüldüğünü söylediler." diye konuştu.