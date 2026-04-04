Gaziantep FK - Alanyaspor 1-1 Beraberlik

04.04.2026 19:16
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Murat Temel

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Luis Perez (Dk. 76 Gassama), Arda Kızıldağ (Dk. 76 Abena), Camara (Dk. 52 Kevin Rodrigues), Melih Kabasakal, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 89 Draguş), Maxim, Bayo (Dk. 45 Yusuf Kabadayı)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 81 Efecan Karaca), Janvier (Dk. 69 Muanza), Hagi (Dk. 39 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 81 Mounie), Ruan, Güven Yalçın (Dk. 69 Enes Keskin)

Goller: Dk. 42 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 42 İbrahim Kaya, Dk. 62 Hadergjonaj, Dk. 90 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 80 Lungoyi, Dk. 81 Kevin Rodrigues (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

63. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Luis Perez'in ortasında seken topla ceza alanı yayında buluşan Kozlowski, topu ağlara gönderdi: 1-1

79. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunde meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

81. dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

84. dakikada Gaziantep FK'de ceza alanı içine uzun gönderilen topla buluşan Kozlowski, kaleci Victor'u geçemedi.

90. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı önünden serbest vuruş kullanan Maxim'in şutu barajdan döndü.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşma öncesi Gaziantep FK oyuncuları sahaya, "Anadolu Ajansımızın 106. Yaşını Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
