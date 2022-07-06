SPOR Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: Yüksekte bir hedefimiz yok

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: Yüksekte bir hedefimiz yok

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - Bolu'da kamp yapan Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal, yeni sezonda döviz kurları nedeniyle çok iyi oyuncu transferi yapamadıklarını söyleyerek, "Öyle yüksekte bir hedefimiz yok. Çünkü Dolar ve Euro kuru yüzünden bütün takımlar zor durumda" dedi.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip günde çift antrenmanla güç depoluyor. Kulüp başkanı Cevdet Akınal da takımının Bolu kampını ziyaret etti. Kamp çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan başkan Akınal, sezonun ilk maçını Sivasspor ile oynayacaklarını belirterek, 'Gönül isterdi ki ilk maçımızı kendi sahamızda yapalım. İyi oynayan kazansın diyorum. Yeni bir federasyon var. Güzel işler yaptılar. Çok güzel, radikal kararlar aldılar. MHK ve diğer kurullar istifa ettiler, yeni kurullar kuruldu. Çok güzel sistem getiriyorlar. Çok iyi olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Yeni sezonda hedeflerinin ligde 5 ile 10'uncu sırada yer almak olduğunu dile getiren başkan Akınal, şunları söyledi:

'Öyle yüksekte bir hedefimiz yok. Çünkü Dolar ve Euro kuru yüzünden bütün takımlar zor durumda. Büyük takımlar hariç ama onlar bile çok iyi transferler yapamıyorlar. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gençlerbirliği'nden iki oyuncu aldık ve diğer transfer çalışmalarımız devam ediyor. 3-4 oyuncu daha alacağız, onlarla da görüşmelerimiz devam edecek. Diğer kampa yetiştirmeye çalışacağız. Yerli futbolcu yok. Boşta olan oyuncu da çok para istiyor. Şimdi federasyon, aldığı bir kararla rezerv lig kurdu. Bazı kulüpler itiraz etti ama başkan 'Ya olacak ya olacak' dedi. Bu masraflı olacak ama federasyon bir kısmını karşılayacak."