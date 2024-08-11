Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Yeni Sezonda Başarılı Bir Takım Kurduk - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Yeni Sezonda Başarılı Bir Takım Kurduk

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Yeni Sezonda Başarılı Bir Takım Kurduk

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan bir takım kurduklarını ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtti. Yılmaz ayrıca, geçen sezon teknik direktör Selçuk İnan ile önemli işler yaptıklarını ve bu yıl da güzel işlere imza atacaklarını ifade etti. Gaziantep FK'nın ilk maçında Bodrum'a 3 puan için gideceğini söyleyen Yılmaz, taraftarları mutlu etmek adına bir yarış içerisinde olduklarını vurguladı.

11.08.2024 11:18
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan bir takım kurduklarını belirterek, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine, yeni sezonun hayırlı olmasını ve kazasız bir lig olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Geçen yıl ligde kalma adına önemli işler yaptıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen sezonki eksikliklerimizden ders alarak hatalarımızı görüp hatasız bir takım kurabilmek için mücadele ettik. Şu ana kadar 13 kaliteli futbolcuyu takımımıza kazandırdık. Tabii ki eksiklerimiz var, hücum bölgesine arayış içerisindeyiz. Hata yapmadan iyi oyuncuyu, oyun sistemimize uyacak oyuncuyu almak için mücadelemiz devam ediyor. 1-2 maç sonra onları da yetiştiririz. İlk 5 hafta adaptasyon süreci yaşanabilir. Geçen yıla göre bu yıl yeni bir takım oluşturduk. Yaş ortalamamızı geçen yıla göre bayağı aşağıya çektik. Şehrimiz ve takımımız için başarılı bir dönem geçiririz inşallah."

" Selçuk İnan, çalışkan, dürüst ve inanılmaz mücadeleci"

Başkan Yılmaz, geçen sezon teknik direktör Selçuk İnan ile önemli işler yaptıklarını ifade etti.

Bu yıl da Selçuk İnan ile güzel işlere imza atacaklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Allah karşımıza anlaşacağımız güzel insan çıkarsın. Selçuk İnan, çalışkan, dürüst ve inanılmaz mücadeleci. Selçuk hocamızı tanıdığımız için çok mutluyuz. Geçen yıl kritik bir dönemde göreve getirdik. Hep beraber ekibiyle ve şehrimizle bütünleşerek güzel işler yaptık. Bundan sonraki dönemde de aynı şeyleri yaşayıp futbol adına güzel şeyler yapmak için mücadele edeceğiz. Allah kendisinden razı olsun, memnunuz."

" Bodrum'a 3 puan için gideceğiz"

Sipay Bodrum FK maçı ile lige "bismillah" diyeceklerini dile getiren Yılmaz, iki takıma da başarı diledi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bodrum, Süper Lig'e yeni çıkan bir takım. Biz de yeni kurduk takımımızı, adaptasyon sürecimizde sıkıntı olmazsa iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bodrum'a başarı diliyorum. Bodrum'a 3 puan için gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur kazanan taraf biz oluruz. Taraftarları mutlu etmek adına bir yarış içerisindeyiz. Onları seviyoruz ve inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Yeni Sezonda Başarılı Bir Takım Kurduk - Son Dakika

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