Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Türkiye saatiyle 19.00'da hazırlık maçında FK Vozdovac ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Belgrad'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?