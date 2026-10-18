Gaziantep FK'dan Ünal, Başakşehir'e 2-1 yenilgi sonrası Erzurum maçını hedefliyor - Son Dakika
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Gaziantep FK'dan Ünal, Başakşehir'e 2-1 yenilgi sonrası Erzurum maçını hedefliyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Teknik Sorumlu Halil Cihan Ünal, hedef maçlardan birini kaybettiklerini belirterek içeride oynayacakları Erzurum maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Halil Cihan Ünal, kendileri için önemli ve hedef maçlardan birini kaybettiklerini belirterek, "Haftaya içeride oynayacağımız Erzurum maçını kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Halil Cihan Ünal, "Bizim için çok önemli bir maçtı, hedef maçlardan bir tanesi. İyi de oynadığımızı düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı gerçekten hem savunma anlamında hem hücum anlamında hem baskı anlamında hem topa sahip olma sekansları anlamında bizim için önemli dönüşleri, geri dönüşleri olan bir maçtı. Top girmediği zaman karşı tarafın topu gol olduğu zaman ki bana göre ikinci yarıda Başakşehir'in bir tane etkili şutu vardı kalemizde. En etkilisi bir tane gol pozisyonu diyebileceğimiz bir tane uzaktan şutu vardı, onda da golü buldular, onları tebrik ediyoruz. Onun dışında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz, özellikle dediğim gibi vurguluyorum, ikinci yarı takımın reaksiyonu, giren, çıkan, ilk 11 başlayan sonradan oyuna dahil olan herkes bireysel olmadan bir takım halinde nasıl hareket edeceğimizi burada bir kez daha gösterdik. Önümüzde zorlu bir maç var, Erzurum maçı içeride. İnşallah iyi hazırlanıp buralardan dersler çıkarıp artıları eksiği teraziye koyup o maça hazırlanacağız, inşallah içerideki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bunlar maçın sonunda genellikle yaşanabiliyor"

Maçın ardından rakip takımın teknik heyetiyle yaşadığı tartışma sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'ın pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, "Öncelikle şöyle söyleyeyim, Orhan Hoca futbol camiasında zaten herkesin bildiği gibi sakinliği ile ağır başlılığıyla tanınan bir hocamız, gerçekten de öyle, kendi içinde biz sürekli hani 24 saat beraber olduğumuz için. Maçta bu maçta tansiyon bazen yükselebiliyor, goller oluyor son dakika yeniyor, atılıyor. Duyguları yaşamak kolay değil burada, yükselebiliyorsunuz, düşebiliyorsunuz. Orada küçük bir gerilim oldu, bence bu futbolun içerisinde doğal şeyler, her maçta olabiliyor. Orada ben aslında Orhan Hocamız biraz orada bir olay gerçekleşti, orada Nuri Hoca'nın yardımcısı orada böyle bir söylemi veya bir hareketi oldu diye gördüm ben. Onun üzerine küçük bir tansiyon yükseldi ama bence çok büyütmemek lazım, hocamız da kırmızı kart gördü zaten. Yani çok büyütmemek lazım, bunlar maçın sonunda genellikle yaşanabiliyor. Biliyorsunuz futbol iddialı insanların işi, iddialı bir iştir futbol, o yüzden tansiyonlar yükselebiliyor bazen" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGaziantep FKCihan ÜnalBaşakşehirErzurumFutbolSporSon Dakika

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