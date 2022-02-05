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Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

05.02.2022 16:39

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin ölü toplarda çok güçlü bir ekip olduğunu bildiklerini ifade etti.

Futbolcularının konuştuklarının hiçbirini sahaya yansıtamadığını dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"İki tane aynı şekilde gol yedik, ölü toptan. Böyle goller yedikten sonra telafi etmek kolay değil. Buna rağmen oyunumuza devam ettik ve 2-1 yaptık. Sonrasında ölü toptan yine bir gol daha yedik. Maçta rakipten ziyade kendi hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladık. Gayet de iyi gidiyorduk. Sonra bir gol daha bulduk. Bana göre ofsayt değildi ama hakem ofsayt kararı verdi. Eğer o gol sayılsaydı skor 3-2 olacaktı ve sonrasında maç belki de dönecekti."

Çalımbay, Yatabare'nin kırmızı kart görmesinin ardından sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Çünkü gol yemek için ne gerekiyorsa yaptık. O yüzden söyleyecek pek bir şey yok. Bu tür maçlardan ders çıkarmak gerekiyor. Söyleyecek başka da bir şey yok. Geride 14-15 lig maçı var. Bir an önce kendimizi toparlayıp önümüze bakmamız lazım. Özellikle takıma takviye yapmamız lazım. Sakat oyuncularımız da bir an önce geldiği zaman daha iyi bir takım olacağız. Şu anda özellikle iyi bir forvet oyuncu almamız lazım. Acil derken sıradan bir oyucu almak istemiyoruz. İyi bir oyuncu almak istiyoruz."

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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