Gaziantep FK'den Futbol Akademisi Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK'den Futbol Akademisi Projesi

Gaziantep FK\'den Futbol Akademisi Projesi
22.07.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, altyapı için futbol akademisi kuracaklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Başkanı Memik Yılmaz, altyapıya önem verdiklerini ve Gaziantep Futbol Akademisini kurmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu'nun Süper Lig'de mücadele eden tek takımı olan Gaziantep FK'de altyapı ve tesisleşmeye verdikleri önemi anlattı. Bu anlamda geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için futbol akademisinin vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, akademi oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini ve yakında Gaziantep'e kazandıracaklarını kaydetti.

Kuracakları futbol akademisinde Türk futbolu için yeni gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Türk futbolu adına bunu yapmamız önemli. Gençlerin potansiyelini çıkarmak için şehrimizde valimiz, belediye başkanımız ve iş insanlarının desteğiyle altyapı için çok güzel iki saha kazandırdık. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında Gaziantep Futbol Akademisini de kuracağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de kendilerini her zaman desteklediğini ifade eden Yılmaz, ligin altyapıya önem veren en önemli kulüplerinden olduklarını dile getirdi.

Altyapıdan futbolcu yetiştirme çalışmalarını bir örnekle anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yemek yapacağımızda dolapta malzeme varsa çok güzel yemek yaparsın ama dolapta malzeme eksikse, malzeme yok diye de yemek yapmayacağım demeyeceksin, elindeki malzemeyle en güzelini yapacaksın. Altyapı da buna benzer. Bu iş çalışmaktan geçer. Yönetim, taraftar ve iş insanlarımızın yanı sıra devlet büyüklerimizle birleşip el ele vererek şehrimize yakışır şekilde hem altyapı da hem de A takımda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Mustafa Burak Bozan örneği

Yılmaz, altyapıdan yetişen futbolcuların kulübe önemli maddi ve manevi değerler kattığına işaret ederek, geçen sezonun A takım kadrosundaki kaleci Mustafa Burak Bozan'ın da altyapıdan yetiştiğini hatırlatarak, böylelikle kulübün önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Bozan'ın şu an takımın en önemli oyuncularından olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Gaziantep'in geçmişte çok sayıda oyuncu yetiştirip Türk futboluna kazandırdığını anımsatarak, akademiyle buna yenilerini eklemek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, gaziantep, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'den Futbol Akademisi Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

09:21
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:56
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama’yı hedef aldı
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama'yı hedef aldı
14:37
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:23:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'den Futbol Akademisi Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.