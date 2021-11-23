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Gaziantep FK, deplasmanda kayıp - Son Dakika

Gaziantep FK, deplasmanda kayıp

23.11.2021 10:58
Gaziantep FK, deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, deplasman galibiyeti hasretine son veremedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, deplasman galibiyeti hasretine son veremedi.

Bu sezon dış sahadaki 7 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Adana Demirspor'a da 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0 ve Trabzonspor'a 3-0 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bu maçlarda kalesinde 17 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 4 kez gönderebildi.

İç sahada rakip ağları 10 kez havalandıran kalesinde ise sadece 2 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı yenerken Giresunspor'la 1-1 ve Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 15 puan ve averajla 14. sırada bulunan Gaziantep FK, ligin 14. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak, sonraki hafta ise Göztepe'ye konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, deplasmanda kayıp - Son Dakika Spor


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