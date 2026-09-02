Gaziantep FK, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yaptı; hazırlıklar yarın devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yaptı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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