Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Gaziantep FK, Eyüpspor\'u 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-1 yendi. Boateng iki gol attı.

03.03.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

56. dakikada savunmanın arkasına sarkan Boateng'in kaleci Berke'nin üzerinden kaleye gönderdiği topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

60. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin sert şutunu kaleci Berke iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada ceza yayı sağından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasına arka direkte Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada rakip yarı sahaya atılan uzun topla buluşan Sorescu'nun topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Emre Mor pasıyla soldan ceza sahasına giren Ampem'in sert şutunu kaleci Mustafa Burak çeldi.

77. dakikada sol kanada uzun pasla alan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Boateng ağları buldu. 2-1

83. dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Umut Bozuk'un şutu kaleci Burak'ta kaldı.

90+5. dakikada Husic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Okereke'nin ayağının dışıyla sağ köşeye çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen Baltacı

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Badoo Ndiaye, Quentin Duabin (Ogün Özçiçek dk. 72), Deian Sorescu, Maxim (Semih Güler dk. 85), Christopher Lungoyi (Emre Taşdemir dk. 90), David Okereke, Halil Dervişoğlu (Emmanuel Boateng dk. 46)

Yedekler: Halil Bağcı, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Eyüpspor: Berke Özer, Dorukhan Toköz (Emre Akbaba dk. 58), Ruben Vezo, Luccas Claro, Umut Meraş, Taras Stepanenko (Tayfur Bingöl dk. 58), Yalçın Kayhan, Emre Mor, Prınce Ampem (Umut Bozok dk. 82), Halil Akpunar (Caner Erkin dk. 58), Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar, Erdem Çalık, Hamza Yiğit Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Emmanuel Boateng (dk. 52 ve 77) Okereke (dk. 90+5) (Gaziantep FK), Tayfur Bingöl (dk. 65) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Caner Erkin (dk. 90+7) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Lungoyi (Gaziantep FK) Dorukhan Toköz, Yalçın Kayhan, Emre Mor, Arda Turan, Berke Özer (Eyüpspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, gaziantep, Eyüpspor, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:16:25. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.