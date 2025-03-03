Gaziantep FK, Eyüpspor\'u 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
56. dakikada savunmanın arkasına sarkan Boateng'in kaleci Berke'nin üzerinden kaleye gönderdiği topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.
60. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin sert şutunu kaleci Berke iki hamlede kontrol etti.
63. dakikada ceza yayı sağından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
65. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasına arka direkte Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
67. dakikada rakip yarı sahaya atılan uzun topla buluşan Sorescu'nun topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.
69. dakikada Emre Mor pasıyla soldan ceza sahasına giren Ampem'in sert şutunu kaleci Mustafa Burak çeldi.
77. dakikada sol kanada uzun pasla alan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Boateng ağları buldu. 2-1
83. dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Umut Bozuk'un şutu kaleci Burak'ta kaldı.
90+5. dakikada Husic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Okereke'nin ayağının dışıyla sağ köşeye çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen Baltacı
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Badoo Ndiaye, Quentin Duabin (Ogün Özçiçek dk. 72), Deian Sorescu, Maxim (Semih Güler dk. 85), Christopher Lungoyi (Emre Taşdemir dk. 90), David Okereke, Halil Dervişoğlu (Emmanuel Boateng dk. 46)
Yedekler: Halil Bağcı, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Eyüpspor: Berke Özer, Dorukhan Toköz (Emre Akbaba dk. 58), Ruben Vezo, Luccas Claro, Umut Meraş, Taras Stepanenko (Tayfur Bingöl dk. 58), Yalçın Kayhan, Emre Mor, Prınce Ampem (Umut Bozok dk. 82), Halil Akpunar (Caner Erkin dk. 58), Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar, Erdem Çalık, Hamza Yiğit Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Emmanuel Boateng (dk. 52 ve 77) Okereke (dk. 90+5) (Gaziantep FK), Tayfur Bingöl (dk. 65) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Caner Erkin (dk. 90+7) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Lungoyi (Gaziantep FK) Dorukhan Toköz, Yalçın Kayhan, Emre Mor, Arda Turan, Berke Özer (Eyüpspor) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
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