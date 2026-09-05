Gaziantep FK, Fildişi Sahilli milli oyuncu Abakar Sylla'yı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Fildişi Sahilli milli oyuncu Abakar Sylla ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Sylla'ya arması altında üstün başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Abakar Sylla'yı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, Fildişi Sahilli milli oyuncu Abakar Sylla ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada "Sylla'ya hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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