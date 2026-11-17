Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı hazırlığını salonda sürdürdü, milli oyuncular yoktuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlığını salonda sürdürdü. Volkan Demirel yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürerken milli takımlarında bulunan Gassama, Bacuna ve Abena idmana katılmadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?