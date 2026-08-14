Gaziantep FK Halil Dervişoğlu'nu Kiraladı - Son Dakika
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Gaziantep FK Halil Dervişoğlu'nu Kiraladı

Gaziantep FK Halil Dervişoğlu\'nu Kiraladı
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Gaziantep FK, forvet Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralanması için konusunda oyuncu ve Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "2024-2025 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve kırmızı-siyahlı armamız altında mücadele eden Halil Dervişoğlu, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katılımıyla kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Halil Dervişoğlu'na bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Dervişoğlu, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

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