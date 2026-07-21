Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Hücum organizasyonlarıyla devam ederken idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, İkinci Etap Kampına Belgrad'da Devam Ediyor - Son Dakika
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