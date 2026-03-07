Gaziantep FK, Karagümrük ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligdeki 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisinde tedavisine devam edilen Mbakata ve Draguş, bu maçta forma giyemeyecek.

Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki takımın maçları

Gaziantep FK, daha önce 9 kez karşılaştığı rakibine 4 kez üstünlük kurdu, 3 kez kaybetti, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda 18 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Gaziantep ekibi, rakibiyle oynadığı son 3 maçta da galip geldi.