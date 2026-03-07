Gaziantep FK, Karagümrük ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK, Karagümrük ile Karşılaşıyor

07.03.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 25. haftada 13.30'da karşılaşacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligdeki 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisinde tedavisine devam edilen Mbakata ve Draguş, bu maçta forma giyemeyecek.

Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki takımın maçları

Gaziantep FK, daha önce 9 kez karşılaştığı rakibine 4 kez üstünlük kurdu, 3 kez kaybetti, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda 18 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Gaziantep ekibi, rakibiyle oynadığı son 3 maçta da galip geldi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Karagümrük ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:53:56. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Karagümrük ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.