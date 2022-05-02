Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika