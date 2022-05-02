Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

02.05.2022 19:52
Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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