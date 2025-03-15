Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 Mağlup Etti

(ANKARA)- Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kayserispor'u 1- 0 mağlup etti.

Trendyol Süpr Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Gaziantep Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Gaziantep FK, 52. dakikada David Okereke'nin attığı golle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.