Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon, 5'e 2 pas ve taktik çalıştı.
Karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?