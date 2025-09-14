Gaziantep FK Kocaelispor'u 2-0 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
Gaziantep FK Kocaelispor'u 2-0 Yenerek 3 Puan Aldı

14.09.2025 21:14
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu (Dk. 88 Camara), Rodrigues, Melih Kabasakal, Abena, Luis Perez, Ogün Özçiçek (Dk.46 Ndiaye), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 70 Semih Güler), Maxim (Dk.80 Enver Kulasın), Kozlowski, Lungoyi (Dk.70 Yusuf Kabadayı)

Kocaelispor: Jovanovic, Botond Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 47 Muharrem Cinan), Tayfur Bingöl, Linetty (Dk 81 Furkan Gedik), Churlinov (Dk. 47 Agyei), Samet Yalçın (Dk 65 Dijksteel), Nonge Boende (Dk. 65 Show), Can Keleş, Petkovic

Goller: Dk. 75 Kozlowski, Dk. 78 Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Dk.90+2 Can Keleş (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Melih Kabasakal, Dk. 37 Ogün Özçiçek, Dk. 53 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 83 Yusuf Kabadayı, Dk. 84 Abena (Gaziantep FK), Dk. 22 Linetty, Dk.43 Botond Balogh, Dk. 67 Smolcic (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi.

50. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında savunmadan dönen topu önünde bulan Ndiaye, ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jovanovic'de kaldı.

51. dakikada sağ kanatta topu önünde bulan Luis Perez'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

75. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin rakibi geçtikten sonra yerden köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada Gaziantep FK, farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı, ilk vuruşunda kaleciden ikinci vuruşunda savunmadan döndükten sonra üçüncü kez dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada Kocaelispor'da serbest atışı kullanan Petkovic'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

