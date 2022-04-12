Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

12.04.2022 21:23
Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ile başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Hamza Mendyl ve Torgeir Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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