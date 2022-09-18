Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler

Trabzonspor'a karşı iki farklı üstünlüğünü koruyamayan Gaziantep FK mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç maç sonu hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

"NASIL DEVAM EDECEK BİLMİYORUM"

Günay yaptığı açıklamada, "Biraz vakit oldu, hemen gelseydim farklı konuşacaktım. İlginç şeyler oluyor. Total kalite olarak yeterli değiliz. Bizim futbolumuzu herkes eleştirebilir ama maçı 2-2'ye götürüyoruz. Demek orada bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Başka şeyleri yapsak kazanabiliriz. Ama son anda olan pozisyona baktım hemen, ben bir şeyi tekrardan görmedikçe bir karar vermek istemiyorum. Ne yazık ki olmuyor, böyle nasıl devam edecek bilmiyorum." dedi.

"SADECE KAZANMAYA ODAKLIYIZ"

Tartışma yaratan 3. gol ile ilgili de konuşan Günay Güvenç, "Böyle bize de olmasın. Bugün burada kazansaydık da, böyle bir gol olmasın. Burada sadece kazanmak kaybetmek değil. Sadece kazanmaya odaklıyız ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ NASIL AYAĞA KALKACAĞIZ!"

Günay Güvenç ayrıca, "İlk yarıdaki penaltı vücuttan ele geliyor, yok kolu çok açık. Bunun standartı yok. Standartı tutturamıyoruz. En büyük sorun da burada. Çocuklar şu an yerde, biz nasıl ayağa kalkacağız! Total kalite olarak ne yazık ki yapamıyoruz, dönüp dönüp aynı şeylere geliyoruz. Maçın önüne geçiyor bazı şeyler hep." diyerek sözlerini noktaladı.