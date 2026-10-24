Gaziantep FK sahasında Erzurum FK'ya 3-1 yenildi, konuk ekip üç puanı kaptı - Son Dakika
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Gaziantep FK sahasında Erzurum FK'ya 3-1 yenildi, konuk ekip üç puanı kaptı

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurum FK'ya 3-1 yenildi. Cardoso ve Gerxhaliu'nun golleriyle 2-0 öne geçen Erzurum FK, Kerim Çalhanoğlu'nun 69'da attığı gole rağmen 90+4'te Giorbelidze ile farkı açtı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

GAZİANTEP FK: Tobiasz - Luis Perez, Abena (Dk. 46 Arda Kızıldağ – Dk. 57 Sabahattin Destici)), Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara (Dk. 78 Halil Dervişoğlu), Bacuna (Dk. 73 Gassama), Kozlowski, Maxim, Stewart (Dk. 46. Serdar Dursun)

ERZURUM FK: Ertuğrul Taşkıran - Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 28 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez (Dk. 83 Kerk), Cardoso (Dk. 77 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 77 Diabate)

GOLLER: Dk. 69 Kerim Çalhanoğlu (Gaziantep FK) - Dk. 51 Cardoso, Dk. 63 Amar Gerxhaliu, Dk. 90+4 Giorbelidze (Erzurum FK)

SARI KARTLAR: Abena,Kozlowski (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

10'uncu dakikada orta alandan gelişen Erzurum FK'nın atağında Orhan Ovacıklı'nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

20'nci Erzurum FK'da Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın ara pasında topu önünde bulan Cardosu'nun vuruşunda savunmada Sylla uzaklaştırdı.

21'inci dakikada orta aladan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın pasını düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahası içerisine girerek vurduğu şut savunmadan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Kozlowski'nin şutunu kaleci kurtardı.

45'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kerim Çalhanoğlu'nun ortasında topu kaleci uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşu direkten döndü.

51'inci dakikada sol kanattan gelişen Erzurum FK atağında Eren Tozlu'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşu ağlara gitti : 0-1

63'üncü dakikada Erzurum FK'da kullanılan serbest vuruşun ardından sağ köşede topla buluşan Orhan Ovacıklı'nın orasına iyi yükselen Amar Gerxhaliu'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 0-2

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowksi ceza yayı üzerindeki Serdar Dursun'a pasını verdi. Dursun'un pasında sol köşede topla buluşan Kerim Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden vuruşu ağlara gitti: 1-2

90+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Erzurum FK atağında Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında topu önünde bulan Giorbelidze'nun şutu ağlara gitti: 1-3

Kaynak: DHA
Kerim ÇalhanoğluGaziantep FKErzurumSporSon Dakika

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