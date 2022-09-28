Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.09.2022 19:20
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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