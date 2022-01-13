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Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk oluyor - Son Dakika

Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk oluyor

13.01.2022 11:07
Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk oluyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 20 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 31 puanla 7. sırada yer alıyor.

5 futbolcunun durumu belli olacak

Gaziantep FK'de Beşiktaş maçı öncesinde kadro belirsizliği sürüyor.

Ülkesinin milli takımında bulunan Caulker'ın kadroda yer alamayacağı maç öncesinde, geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 5 futbolcunun son durumu ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

5 haftalık çıkış

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son 5 haftadır yükselen bir grafik çizdi. Ligin 15. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda evinde Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü de 3-1 yendi.

Gaziantep ekibi, bu süreçte Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasman karnesi kötü

Bu sezon 20 haftalık bölümde, iç saha performansında ligin en iyisi olarak dikkati çeken Gaziantep FK'nin dış saha performansı ise taraftarını üzüyor.

İç sahada 26 puan alan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda sadece 5 puanın sahibi oldu.

Deplasmandaki tek galibiyetini ilk yarının son karşılaşması olan Çaykur Rizespor'a karşı elde eden Gaziantep FK, daha önceki sezonlarda Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı.

Gaziantep ekibi, Beşiktaş'a karşı iç sahada yaptığı 3 maçtan 7 puan toplarken, 2 deplasman maçında da puan alamadı.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk oluyor - Son Dakika Spor


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