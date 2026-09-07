Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak: Sadece 3 puan kazanmadık, büyük bir özgüven kazandık - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak: Sadece 3 puan kazanmadık, büyük bir özgüven kazandık

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında Göztepe'yi deplasmanda 4-2 yenen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Orhan Ak, galibiyetin kendilerine büyük özgüven kazandırdığını söyledi. Göztepe cephesinde ise Stoilov, ilk yarıdaki kötü oyunları için 'kariyerimin en kötü 45 dakikası' ifadesini kullandı.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

ORHAN AK: BÜYÜK BİR ÖZGÜVEN KAZANDIK

Gaziantep'te yeni bir hikaye başlattıklarını anlatan Orhan Ak, "Galibiyetle başlamak mutluluk verici ama bunu devamını getireceğiz. Göztepe'ye karşı agresif olmalıydık. Topu kazandığımız yerlerde oyunu doğru oynadık, topu doğru kullandık. Göztepe sert takım, sürekli baskı yapıyor. Biz de bu baskıya karşı çok doğru çıkışlar gerçekleştirdik. Duran toplarda çok başarılı olduk. Bizim için duran toptan gol atmak çok değerli. Sadece 3 puan kazanmadık, büyük bir özgüven kazandık. Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Gaziantep futbol kültürü olan önemli bir camia" yorumunu yaptı.

STANIMIR STOILOV: BURADAKİ EN KÖTÜ 45 DAKİKAMI YAŞADIM

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise kulüp kariyerindeki en kötü 45 dakikayı yaşadığını dile getirdi. Her alanda büyük hatalar yaptıklarını ifade eden Bulgar teknik adam, "İlk 45 dakika olabilecek en kötü şeyler yaşandı. Göztepe'nin oyun şeklini yansıtamadık, ofansta ve defansta ikili mücadeleleri kaybettik. Büyük sıkıntılar yaşadık. Maçın ikinci yarısına ise daha güçlü başladık. Gereken mücadeleyi yaptık ama kırmızı kart görünce mücadeleyi de kaybettik. Kırmızı kartı örmemizle oyun bitti. Zor ve tehlikeli bir sürecin içindeyiz. Bunu çevirmenin tek yolu aklımızla hareket etmek. Ayrıca çok çalışmalıyız. Hepimizin daha iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Göztepe ailesinin birlik olması gerekiyor" diye konuştu.

'KALECİMİZİ OYUNDAN BEN ALDIM'

Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin ilk yarıda yoğun tepkilerle karşılaşmasını yorumlayan Stoilov, "Kalecimizi ikinci yarıda ben oyundan aldım. Çünkü böyle durumlarda hem oyuncunun hem de takımın reaksiyonunu düşündüm. Ege ise çok genç bir oyuncu. Futbolcumuzun hata yapması önemli değil. Ege'yi de korumak adına oyundan aldım. Ben olumsuz süreçleri yönetecek kadar tecrübeliyim. Olumlu ortamı bozmak kolay, biz buna müsaade edemeyiz. Göztepe'yi seven herkes takıma destek olmalı. Sakat stoperlerimiz var. Sonko ve Godoi sakat. Onlar dönünce gerçek savunma gücümüze kavuşacağız. Oyuncularımız dönene kadar mevcut futbolcularımla yola devam etmek durumundayız. Goller yediysek bu sadece savunmanın hataları değil, savunma santrforlarla başlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak: Sadece 3 puan kazanmadık, büyük bir özgüven kazandık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak: Sadece 3 puan kazanmadık, büyük bir özgüven kazandık - Son Dakika
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