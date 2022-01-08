Üye Girişi
Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından - Son Dakika

Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından

08.01.2022 16:52
Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, futbolcularının iyi mücadele ettiklerini ve 3 puan aldıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, futbolcularının iyi mücadele ettiklerini ve 3 puan aldıklarını belirtti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Bulut, şunları aktardı:

"İlk yarı 2-0 öne geçtik. İkinci yarı biraz kontrolü elden vermiş gibi gözüktük, 20-25 dakika. Bir gol bularak yarattıkları pozisyonlardan ikinciyi de bulabilirlerdi ama futbolcularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Oyuna sonradan soktuğumuz oyuncular iyi katkı sağladı. Üçüncü golle rahatlamış olduk. Bir pozisyon daha vardı değerlendiremedik. İlk yarı zaten yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, 3-0 hatta 4-0 içeri girebilirdik. Futbol işte bazen yakaladığınız pozisyonları bazen iyi değerlendiriyorsunuz maçı kazanıyorsunuz, bazen fazlasıyla pozisyona girip değerlendiremiyorsunuz, maçı kaybediyorsunuz. Detaylar çok önemli. Futbolcularım bugün hem hücum anlamında hem defans anlamında detayları iyi yerine getirdi, nitekim 3 puan aldık."

Bulut, hakemin kararlarıyla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Hakemin yönetimiyle fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben de bazı pozisyonlardan çok memnun olduğumu söyleyemem ama penaltı pozisyonunda ondan önce bizim futbolcumuza bir faul vardı. Ondan dolayı zaten penaltıyı vermedi. Her pozisyonu tek tek değerlendirsek ilk yarı zaten Caner'e kırmızı kartı vermiş olması gerekirdi. Onu zaten vermiş olsaydı ilk yarı maç bitmişti."

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından - Son Dakika Spor


Mısır'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 16 ölü, 18 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 16 ölü, 18 yaralı         
16:59
Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım         
16:57
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
16:58 Mısır'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 16 ölü, 18 yaralı
16:57 AK Parti seçmenine küfürler savuran Göçmez, adli kontrolle serbest bırakıldı
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 17:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement