Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 Yendi

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 3-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Ertuğrul Ersoy, Jevtovic ve Alvarenga'nın attığı gollerle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.

18.05.2024 21:35
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Stat: Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata (Dk. 43 Ömürcan Artan), Maxim (Dk. 88 İlker Karakaş ), Nkoulou (Dk. 89 Jevtovic), Ogün Özçiçek, (Dk. 69 Alvarenga) Gradel, Markovic (Dk. 69 Sorescu), Babdji

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan, Federico, Koray Günter, Biraschi, Dimitrios (Dk. 79 Bertolacci), Marcus (Dk. 90+2 Poaletti), Mendes, Valentin (Dk. 59 Nazım Sangare), Can Keleş (Dk. 59 Güven Yalçın), Markao (Dk. 90+2 Lasagna)

Goller: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Jevtovic, Dk. 90+8 Alvarenga (Gaziantep FK), Dk. 67 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 53 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: DK. 31 Badji (Gaziantep FK), Dk. 39 Dimitrios, Dk. 80 Marcus VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

47. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sol kanattaki Ogün Özçiçek'in ortasına ceza sahasında yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

67. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Ceza yayına yakın noktada topu bulan Markao'nun çektiği şut kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

77. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Sorescu'nun ceza sahasına açtığı ortaya Badji'nin gelişine vuruşunda top üst direğe çarparak içeri döndü.

90. dakikada Gaziantep FK tekrar üstünlüğü sağladı. Ceza sahasındaki İlker Karakaş meşin yuvarlağı arkasındaki Jevtovic'e verdi. Bu futbolcu çektiği şutla topu kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.

90+8. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Sorescu'nun verdiği pası ceza sahası içerisinde alan Alvarenga'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 Yendi - Son Dakika
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