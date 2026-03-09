Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük 1-1 Berabere

(GAZİANTEP) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK'nın golünü 54. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün golü 63. dakikada Serginho'dan geldi.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 30 yaptı. Son sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.