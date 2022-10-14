Gaziantep haberi | Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Gaziantep haberi | Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak

14.10.2022 09:04
Gaziantep haberi | Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 12 puan topladı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 12 gole engel olamadı.

Son 5 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy'dan yaralanamayacak olan teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı süren Mustafa Eskihellaç'tan yoksun bir kadro oluşturacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep haberi | Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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