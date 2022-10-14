Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy 'dan yaralanamayacak olan teknik direktör Erol Bulut , sakatlığı süren Mustafa Eskihellaç'tan yoksun bir kadro oluşturacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep haberi | Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

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