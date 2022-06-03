Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı'na vize engeli - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı'na vize engeli

03.06.2022 22:51
Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı'na vize engeli

Avrupa'nın en güçlü takımlarından birisi olan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Avrupa Şampiyonası için gittiği Danimarka'da vize engeline takıldı.

Avrupa'nın en güçlü takımlarından birisi olan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Avrupa Şampiyonası için gittiği Danimarka'da vize engeline takıldı. Dört yabancı oyuncuya vize vermeyen Danimarka konsolosluğunun bu uygulaması spor camiası tarafından büyük tepkilere neden oldu.

Avrupa Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Danimarka'nın bazı sporculara uyguladığı vize engeli nedeniyle bugünkü ilk karşılaşmasında İrlanda'nın Lisnagarvey takı karşısında 2-1'lik skorla mağlup oldu. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer aldığını ancak Danimarka konsolosluğunun bazı sporculara vize vermemesinden dolayı takımın şampiyonaya eksik oyuncularla gittiğini ifade eden Başkan Mehmet Kaplan "Maalesef eksik kadroyla gittiğimiz şampiyonada ilk maçımızı İrlanda karşısında 2-1'lik skorla kaybettik. Burada temel sorun takımımızın en iyi oyuncularının Danimarka konsolosluğu tarafından uygulanan vize engeline takılmış olmalarıdır. Bu sporcular ki bugüne kadar Avrupa'nın birçok ülkesinde takımımızla birlikte Avrupa Şampiyonalarına katılmış, bütün dünyanın yakından tanıdığı oyunculardı. Ancak henüz şampiyonanın başındayız. Bundan sonraki maçları büyük bir inançla kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı'na vize engeli - Son Dakika

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