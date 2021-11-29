Gaziosmanpaşalı sporcudan karatede gurur madalyası

Balkan Karate Şampiyonası'nda milli takımı temsil eden Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu Esma Sıla Evsan, kata dalında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası, Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde başladı. Turnuvada Türk Milli Takımı adına mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu Esma Sıla Evsan, elde ettiği sonuçla gurur yaşattı. İlk gün müsabakalarında tatamiye çıkan Evsan, kata dalında Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi.

"Daha iyi başarılar için son hızla çalışmaya devam edeceğim"

Milli sporcu Evsan yaptığı açıklamada, "Hırvatistan'da yapılan 21. Balkan Karate Şampiyonası'nı 2. olarak tamamladığım için mutluyum. Bu süreçte ve kalan hayatımda yanımda olan antrenörlerime, aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere daha iyi başarılar için son hızla çalışmaya devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL