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Gebzespor şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti - Son Dakika

Gebzespor şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti

21.02.2022 13:51
Gebzespor şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor, kendi sahasında Kullar 1975 Spor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor, kendi sahasında Kullar 1975 Spor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Gebzespor, kendi sahasında Kullar 1975 Spor'u ağırladı. Müsabakanın 24. dakikasında serbest vuruş kazanan konuk ekipte arka direkte topla buluşan Aykut Aslan, takımını öne geçiren golü attı. Maçın 28. dakikasında rakip futbolcudan topu kapan Gebzesporlu futbolcu Volkan Serim, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. Serim'in bu golüyle Gebzespor 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarının son dakikalarında gerilimin yükseldiği müsabakada Gebzesporlu Volkan Serim ve Kullar 1975 Sporlu Agah Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine maçın hakemi iki futbolcuyu da kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. İkinci yarının 76. dakikasında ikinci sarı kartı ile kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Kullar 1975 Sporlu futbolcu Fatih Oruç, takımını 9 kişi bıraktı. Gebzesporlu futbolcu Oluş Şensöz 82. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının galibiyet golünü attı. Zorlu geçen müsabakada 2-1 galip gelen Gebzespor, rakip takımın 10 haftalık yenilmezlik serisine son verdi. Hanesine 3 puanı yazdıran Gebzespor, şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti. - KOCAELİ

Gebzespor şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti
Gebzespor şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti
Gebzespor şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti

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Amatör Lig, Gebzespor, oyunlar, Kullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gebzespor şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yerleşti - Son Dakika Spor


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