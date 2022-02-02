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Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı - Son Dakika

Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı

02.02.2022 18:07
Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Portekizli Gedson Fernandes ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Portekizli Gedson Fernandes ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu ile Gedson Fernandes'in birlikte fotoğrafını paylaştı. Uçakta çekilen fotoğraflarda tecrübeli futbolcunun yeşil mavili forma giydiği ve atkı taktığı görülüyor. Yeşil mavili kulübün Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu ancak Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığı belirtilen Fernandes ile kiralık olarak prensipte anlaştığı öğrenildi.

İspanya'nın Barcelona kentine özel uçakla futbolcuyu almak için giden Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Taraftarlarımızın uzun süredir heyecanla beklediği Gedson Fernandes'in transferini yapmış bulunuyoruz. Oyuncumuz Rizespor için mücadele edecek, ter dökecek. Takımımız için hayırlı bir transfer olur" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran ise sosyal medya hesabından önce 'Çaylar bizden' ardından, "İntikam güzel şey" adlı şarkıyı paylaştığı görüldü.

Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
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Gedson Fernandes, Selim Selimoğlu, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı - Son Dakika Spor


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